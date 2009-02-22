Nova novela da Globo terá "santa apaixonada"

Paraíso, próxima novela das 18h da Globo, terá uma personagem interessante: Maria Rita, vivida por Nathália Dill (ex-Malhação), será cercada de uma dúvida. Ela é mesmo santa?

De acordo com o padre Bento (Carlos Vereza), Mariana (Cassia Kiss) tinha um sonho na vida: servir a Deus. Seu pai, no entanto, não queria deixar sua única herdeira no convento. Obrigada, Mariana se casou com Antero (Mauro Mendonça) e seu calvário era se imaginar dormindo na mesma cama em que o marido. Por mais que Antero fosse gentil, não havia amor. Somente dentro da casa de Deus Mariana encontrava sentido na vida, mas a maternidade eventualmente a alcançou. E mesmo que não planejasse dar um bebê à luz, Maria Rita (na infância vivida por Mariana Mamoré) nasceu e ela a amou. Amou tanto que logo cedo quis traçar o caminho que a menina deveria seguir: o mesmo que ela, no passado, teria seguido, se o pai tivesse deixado. Sem se dar conta, cometeu o mesmo erro que o pai havia cometido com ela anos atrás, intitulando-a de santa.

Maria Rita foi criada pela mãe dentro da igreja, assistindo as missas e as rezas. A promessa de que a filha viraria freira e a fé exacerbada de Mariana criou e alimentou a santidade da filha. Não demorou para a população da região procurar pela santinha, em busca de salvação. Eram vendidos santinhos com a foto da menina, terços bentos, e Antero, contrário a tudo aquilo, cansou de avisar que um dia uma desgraça aconteceria. O fazendeiro não tinha forças para lutar contra todas as maluquices da esposa e, prevendo o pior, mudou com a família do sul da Bahia e para uma fazenda em Paraíso. Mal podia imaginar que a história o acompanharia.





"A Santinha tem uma história peculiar, é muito romântica e vive com uma dúvida interna: deve ser freira ou conhecer um novo amor e formar uma família? Todos nós passamos por confusões de ideias. E apenas ao ouvir o som do berrante tocado pelo Zé Eleutério, por quem se apaixona, ela se sente incomodada. É maravilhoso entrar em contato com esse universo rural, religioso e cheio de histórias de amor", conta a atriz Nathalia Dill.

‘Paraíso’ é uma adaptação da novela homônima de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida pela Rede Globo em 1982. A autoria da novela é de Benedito Ruy Barbosa, com adaptação de Edmara Barbosa e colaboração de Edilene Barbosa, direção de geral de Rogério Gomes e direção de Felipe Binder, Pedro Vasconcelos e Paulo Guelli. As cenas de flashback foram gravadas em Itaboraí, no Rio de Janeiro. ‘Paraíso’ está prevista para estrear em março, após ‘Malhação’.



