Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Paraíso

Nova novela da Globo terá "santa apaixonada"

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

TV Globo/Thiago Prado Neris
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Paraíso, próxima novela das 18h da Globo, terá uma personagem interessante: Maria Rita, vivida por Nathália Dill (ex-Malhação), será cercada de uma dúvida. Ela é mesmo santa?

De acordo com o padre Bento (Carlos Vereza), Mariana (Cassia Kiss) tinha um sonho na vida: servir a Deus. Seu pai, no entanto, não queria deixar sua única herdeira no convento. Obrigada, Mariana se casou com Antero (Mauro Mendonça) e seu calvário era se imaginar dormindo na mesma cama em que o marido. Por mais que Antero fosse gentil, não havia amor. Somente dentro da casa de Deus Mariana encontrava sentido na vida, mas a maternidade eventualmente a alcançou. E mesmo que não planejasse dar um bebê à luz, Maria Rita (na infância vivida por Mariana Mamoré) nasceu e ela a amou. Amou tanto que logo cedo quis traçar o caminho que a menina deveria seguir: o mesmo que ela, no passado, teria seguido, se o pai tivesse deixado. Sem se dar conta, cometeu o mesmo erro que o pai havia cometido com ela anos atrás, intitulando-a de santa.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Maria Rita foi criada pela mãe dentro da igreja, assistindo as missas e as rezas. A promessa de que a filha viraria freira e a fé exacerbada de Mariana criou e alimentou a santidade da filha. Não demorou para a população da região procurar pela santinha, em busca de salvação. Eram vendidos santinhos com a foto da menina, terços bentos, e Antero, contrário a tudo aquilo, cansou de avisar que um dia uma desgraça aconteceria. O fazendeiro não tinha forças para lutar contra todas as maluquices da esposa e, prevendo o pior, mudou com a família do sul da Bahia e para uma fazenda em Paraíso. Mal podia imaginar que a história o acompanharia.


"A Santinha tem uma história peculiar, é muito romântica e vive com uma dúvida interna: deve ser freira ou conhecer um novo amor e formar uma família? Todos nós passamos por confusões de ideias. E apenas ao ouvir o som do berrante tocado pelo Zé Eleutério, por quem se apaixona, ela se sente incomodada. É maravilhoso entrar em contato com esse universo rural, religioso e cheio de histórias de amor", conta a atriz Nathalia Dill.

‘Paraíso’ é uma adaptação da novela homônima de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida pela Rede Globo em 1982. A autoria da novela é de Benedito Ruy Barbosa, com adaptação de Edmara Barbosa e colaboração de Edilene Barbosa, direção de geral de Rogério Gomes e direção de Felipe Binder, Pedro Vasconcelos e Paulo Guelli. As cenas de flashback foram gravadas em Itaboraí, no Rio de Janeiro. ‘Paraíso’ está prevista para estrear em março, após ‘Malhação’.


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas