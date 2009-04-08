Novela da Globo está na mira da Justiça

Nazaré Tedesco que se cuide. O Ministério da Justiça está de olho na reprise da novela 'Senhora do Destino', na Globo, por causa da violência em cenas da vilã platinada. Desde 2 de março, quando o folhetim reestreou, a emissora foi advertida duas vezes. Se não adaptar o conteúdo ao horário, a trama poderá ser reclassificada, de 10 anos para 12 ou 14 anos, o que implicaria mudar o Vale a Pena Ver de Novo para depois das 20 horas.

Antes de reapresentar a trama, a emissora já havia feito, por conta própria, cortes nas cenas que poderiam causar problemas com o Departamento de Classificação Indicativa da Justiça. Agora, terá de passar a faca em mais capítulos. Segundo a Central Globo de Comunicação, a emissora 'realiza criteriosa edição da obra para que esta seja exibida no Vale a Pena Ver de Novo com todas as mudanças e adaptações necessárias'.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Para resolver a questão, uma reunião entre a emissora e integrantes do ministério deve ocorrer ainda nesta semana.



