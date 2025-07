Paranaenses ficam de fora do BBB9

A Rede Globo deve divulgar nesta quarta (7) a lista dos participantes da nona edição do reality show Big Brother Brasil.

De acordo com informações do blog da produção do programa, não haverá participante do Paraná nesta edição.

"Temos gente do Mato Grosso, Santa Catarina, Sampa, Rio, Distrito Federal, Minas, Pernambuco, Amazonas, Pará e Rio Grande do Sul. Tem gente de Norte a Sul, jovens e até a galera da terceira idade".

Um dos 18 participantes já teria sido descartado pela produção.