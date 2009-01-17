Participante do BBB9 será eliminado sem votação

Após a 'Casa de Vidro', a separação da casa dos BBBs em lado A e B entre outras inovações desta edição, os produtores do reality se superaram e criaram mais uma maneira de testar os limites dos participantes.

Para compensar a entrada de um integrante a mais da 'bolha', pelas regras do programa só entraria um e entraram dois, Josi e Emanuel, um brother terá que ser sacrificado e para isso a equipe de produtores criou um quarto secreto que deverá ser aberto na casa na próxima semana.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

O quarto ainda é um mistério, mas já se pode adiantar é que ele servirá para saber até onde vai o limite dos integrantes e quem não suportá-lo será eliminado na sexta-feira, dia 6 de fevereiro.



