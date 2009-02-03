Pernambucano Alexandre deixa a casa com 49% dos votos

Utilizando-se dos discursos tradicionais de todas as terça, Pedro Bial começou a anunciar o fim da linha para o pernambucano Alexandre falando sobre como está acelerada esta nona edição do Big Brother, como está cheia de surpresas e como os integrantes estão assumindo que estão jogando.

Seguindo o raciocínio, Bial citou as máscaras, o casulo que vira borboleta e o tempo que ele demora para virar uma linda borboleta. Com essas palavras o apresentador do BBB9 elogiou o eliminado, dizendo que ele é inteligente, atento, querido pelo público, mas que não teve tempo de sair do casulo e mostrar realmente a sua cara.

Desta forma, o administrador de empresas de Recife, que entrou no BBB9 para substituir o matemático carioca Milton, excluído da casa por problemas de saúde, deu adeus ao prêmio de R$ 1 milhão.

A jornalista e modelo, Priscila e o artista plástico carioca Maximiniano seguem na disputa do sonhado milhão, pelo menos por mais uma semana.



