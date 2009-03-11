Priscila atende o Big Fone e complica Naná

O tão temido Big Fone voltou a tocar na noite de sexta-feira na casa do Big Brother Brasil. Assim como na semana passada, Priscila atendeu e escapou de um castigo. Mais que isso: conquistou papel decisivo no paredão do próximo domingo.

Ela ganhou o direito de votar duas vezes, sendo que o primeiro voto deveria ser feito imediatamente. Priscila não titubeou e indicou Naná. A participante teve que entregar um colar à escolhida, mas não podia revelar o motivo da atitude.

Naiá e a inseparável "netinha" Ana Carolina ficaram confabulando sobre o destino do colar. "Acho que é uma coisa boa, né?", comentou Ana.



