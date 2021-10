Round 6: Perguntas em aberto da série

Mas quais são as perguntas não respondidas de Round 6?

Ele apareceu sem sua máscara no episódio 5 da série, e descobrimos que ele era na verdade irmão do policial , que estava infiltrado nas instalações da ilha. Policial esse que procurava por seu irmão, a grande pergunta aqui é:

Começando com o líder dos jogos , que é interpretado pelo ator Lee Byung-hun. Ele que está com seu rosto sempre coberto, o que aumenta ainda mais a tensão e suspense das cenas.

O Jun-ho morreu?

Ao mesmo tempo, ele está fugindo dos comparsas e do líder que é seu irmão, nesse mesmo momento, ele também tenta enviar as provas para o celular do seu chefe. Mas logo depois, ele acaba sendo encurralado e leva um tiro caindo do penhasco.

Os funcionários misteriosos da série



Os que tem uma máscara com um círculo , são responsáveis por montar as estruturas dos jogos. Eles são os trabalhadores responsáveis pela limpeza, e distribuição de itens, são eles quem fazem todo o serviço manual.

E por fim, vemos os que estão com as máscaras que contém um símbolo de quadrado. Esses são os superiores imediatos, sendo eles responsáveis por manter toda a estrutura funcionando, e eles que dão as ordem direta nos demais.

Seong Gi-hun será o novo investidor dos jogos em Round 6?

O jogador 456, o Seong Gi-hun que é interpretado pelo ator Lee Jung-Jae. Como regra do jogo, apenas um levaria o prêmio final, então ao chegar ao final dos jogos, ele tem que lutar contra o seu melhor amigo para levar todo o dinheiro.





Apesar de ter vencido, e está com muito dinheiro, ele também acabou ficando com muitas consequências psicológicas, ficando sem utilizar todo o seu dinheiro por um ano. Então já no final do último episódio, ele acaba encontrando a pessoa responsável por recrutar os jogadores.





Então, em um outro momento ele decide pegar o cartão com o número do responsável por organizar os jogos, e decide ligar e participar dos novos jogos. Portanto as perguntas que ficam no ar são, será que ele vai entrar no jogo como jogador, ou um investidor?





Como será que os jogos irão ficar, como ele sendo o vencedor da última rodada de jogos? Quem está no comando da ilha? Então essas são perguntas que não foram respondidas na 1ª temporada da série.

Contudo, eu quero saber de vocês, o que você achou dessa série? Está ansioso para assistir a segunda temporada? Deixe seu comentário.