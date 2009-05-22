Saiba com exclusividade quem é o novo casal de 'Paraíso'

Arrasado depois de uma discussão com Otávio (Guilherme Winter), que reclamou por ele não conseguir vender anúncios, Ricardo (Guilherme Berenguer) é consolado por Aninha (Juliana Boller).

O publicitário, ao sentir que a jovem tenta animá-lo, confessa que gosta dela, mas também diz saber que ela só o vê como amigo. A neta de Dona Ida (Walderez de Barros), entretanto, o surpreende ao assumir que, às vezes, se sente atraída por ele. Apaixonado, Ricardo se aproxima e a beija, deixando Aninha encantada.

Feliz com o ocorrido, Aninha vai para a pensão e dá um susto na avó ao anunciar que irá viajar para o Rio de Janeiro com Ricardo. Ela explica que irá buscar anunciantes para a rádio na capital, mas Dona Ida não gosta da novidade e não autoriza a viagem, deixando Aninha frustada.

Essas cenas foram gravadas na Central Globo de Produção, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.



