'Senhora do Destino' volta à tela da Rede Globo

Uma história de luta, superação e relações familiares, exibida pela primeira vez em 2004, volta ao ar no ‘Vale a Pena Ver de Novo’. A partir de segunda, 2 de março, a Rede Globo exibe a novela ‘Senhora do Destino’, sucesso assinado por Aguinaldo Silva e com direção de núcleo de Wolf Maya.

A novela conta o drama da retirante Maria do Carmo (Carolina Dieckman/ Susana Vieira), que deixa o Nordeste em busca de uma vida melhor no Rio de Janeiro, onde mora seu irmão Sebastião (Luiz Carlos Vasconcelos). Sem um centavo no bolso, a nordestina chega ao Rio em meio à confusão de dezembro de 1968 e tem sua filha recém-nascida seqüestrada por Nazaré (Adriana Esteves/Renata Sorrah). Criada por Nazaré como filha legítima, Lindalva passa a se chamar Isabel (Carolina Dieckman).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Mãe de cinco filhos, Maria do Carmo vence na vida por meio de muita luta, mas terá como grande batalha a reconquista de sua filha. Durante sua busca, ela se divide entre dois amores: Giovanni Improtta (José Wilker), ex-bicheiro que faz de tudo para se tornar um cidadão exemplar, e o jornalista Dirceu de Castro (José Mayer). "Senhora do Destino fala sobre pessoas que vencem na vida pelo próprio esforço, pelo trabalho. É uma novela que homenageia os brasileiros que estão na rua batalhando, que não desistem", afirma o autor Aguinaldo Silva.

Entre os atores que compõem o elenco estão Leandra Leal, Marília Gabriela, Lima Duarte, Tarcísio Meira, Paulo José, Raul Cortez, Dan Stulbach, Débora Falabella, Eduardo Moscovis e Marcello Antony, entre outros.