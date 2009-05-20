Sexy Dolls move ação milionária contra CQC

As belas e sensuais garotas que formam o grupo Sexy Dolls Brasil, inspirado no grupo americano 'Pussycat Dolls', Sabrina Boing Boing, Carol Miranda e Júlia Paes, irão entrar com uma ação por danos morais e pedir uma indenização que pode chegar a R$ 1 milhão contra o programa Custe o Que Custar (CQC) da Band.

As garotas ficaram revoltadas e se sentiram caluniadas e difamadas após serem chamadas de prostitutas pelo apresentador Marcelo Tas, na matéria exibida no programa da última segunda (18). Este será o segundo processo que o apresentador do programa humorístico da Band terá que responder por chamar uma atriz de filmes eróticos de prostituta. Em março deste ano, Marcelo se referiu à Pâmela Butt com o termo pejorativo.

Segundo a assessoria das cantoras, a declaração do apresentador do programa semanal que mistura jornalismo, sátiras e humor, é crime previsto no código penal podendo chegar a ter detenção de três meses a um ano.



