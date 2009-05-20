Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Polêmica

Sexy Dolls move ação milionária contra CQC

Rafael Barossi - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

As belas e sensuais garotas que formam o grupo Sexy Dolls Brasil, inspirado no grupo americano 'Pussycat Dolls', Sabrina Boing Boing, Carol Miranda e Júlia Paes, irão entrar com uma ação por danos morais e pedir uma indenização que pode chegar a R$ 1 milhão contra o programa Custe o Que Custar (CQC) da Band.

As garotas ficaram revoltadas e se sentiram caluniadas e difamadas após serem chamadas de prostitutas pelo apresentador Marcelo Tas, na matéria exibida no programa da última segunda (18). Este será o segundo processo que o apresentador do programa humorístico da Band terá que responder por chamar uma atriz de filmes eróticos de prostituta. Em março deste ano, Marcelo se referiu à Pâmela Butt com o termo pejorativo.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade


Segundo a assessoria das cantoras, a declaração do apresentador do programa semanal que mistura jornalismo, sátiras e humor, é crime previsto no código penal podendo chegar a ter detenção de três meses a um ano.

Cadastre-se em nossa newsletter


Confira aqui a gafe do apresentador:




Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas