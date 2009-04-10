Pesquisar

Maldade sem fim

Yvone deixará Sílvia na miséria em 'Caminho das Índias'

Rafael Barossi - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

TV Globo/Thiago Prado Neris
Se não bastasse toda falsidade com a 'amiga', Sílvia (Débora Bloch), seduzir o marido da melhor amiga, Raul (Alexandre Borges), bolar um plano diabólico para forjar a morte do amante, Yvone, vivida pela atriz paranaense Letícia Sabatella, vai furtar todos os bens de Sílvia.

Depois do sucesso com o plano da morte de Raul e os dias de luxúria e sedução vividos com o amante em Dubai, Yvone voltará ao Brasil para dar um novo golpe, mais uma vez em Sílvia.

Enganando Raul ao afirmar que viria ao país para assinar alguns documentos do inventário do pai, Yvone irá até a casa de Sílvia para pegar um relógio de Raul que estava no cofre da família. Ao passar a senha para a amante, Raul nem imagina que Yvone iria se apoderar de todos os bens de seu ex-mulher, Sílvia.


Com toda sua audácia, Yvone espera até que todos estejam dormindo para colocar o plano em prática. Ao descobrirem que o cofre foi aberto, Silvia e Cadore se apavoram e acreditando em mais uma mentira da vilã, culpam a inocente empregada Ondina, que desiludida e revoltada com a acusação pede a conta.

As cenas e o desenrolar do acontecimento deverão ir ao ar no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes.


