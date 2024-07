Policial participante de reality da Record é expulso por violar normas militares

O policial militar Fellipe Pedrosa Leal Villasdo, participante do reality show da Record "A Grande Conquista", foi expulso do programa por infringir normas militares, a seis dias da final. A informação foi confirmada pelo site da emissora.





Em nota, a Record anunciou que a saída do policial se deu por um processo interno do Batalhão da PM (Polícia Militar) do Espírito Santo. Ele foi o 11° participante a deixar o reality.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A PM do estado explicou que o processo foi causado porque Fellipe não pediu permissão para a organização antes de entrar no reality, o que o enquadra no crime de deserção, de acordo com o Art. 187 do Código Penal Militar.





Para os outros participantes, o anúncio foi feito no telão, pegando todos de surpresa.

Publicidade





"Atenção conquisteiros! O participante Fellipe Villas não faz mais parte do programa. Devido a um processo interno do Batalhão da PM do Espírito Santo, ele teve que deixar A Grande Conquista. Arrumem as malas dele e deixem no closet."





Fellipe participava do programa desde abril e estava na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão. Ele foi encaminhado à PM para prestar os devidos esclarecimentos.

Publicidade





Confira o vídeo do anúncio no reality: