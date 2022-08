Prova no estádio do Corinthians define primeiro semifinalista do MasterChef

Na última prova fora da cozinha do MasterChef Brasil, os quatro competidores que ainda restam na disputa terão a chance de fazer uma homenagem ao futebol, grande paixão nacional. Em ano de Copa do Mundo, Fernanda, Lays, Rafael e Renato vão formar um único time, a Seleção MasterChef, e deverão preparar um menu bem brasileiro com entrada, dois pratos principais e sobremesa para serem servidos ao ex-jogador Edmílson, às atacantes Andressa Alves e Cristiane Rozeira, e ao chef Pablo Peralta, que já cozinhou para várias seleções.





Para este desafio, eles invadem a Neo Química Arena, chamada popularmente de Itaquerão, em São Paulo, e são surpreendidos pelos convidados, que atravessam o gramado do estádio do Corinthians mostrando que a partir de agora é tudo ou nada. Os jurados apresentam quatro ingredientes obrigatórios - cachaça, caju, banana e tucupi. Cada item deverá ser protagonista de uma das receitas. Além de elaborar um cardápio perfeito, os participantes precisam ser ágeis e pensar muito bem em todos os detalhes para se livrar da berlinda. Ao final da degustação, somente um é salvo e garante a vaga de primeiro semifinalista da temporada.





Na prova de eliminação, os três concorrentes com os piores desempenhos terão de trabalhar com cacau. Para inspirá-los, uma mesa com vários produtos como mel, amêndoas, nibs, chá de casca, vinagre, granola, cachaça, entre outros produtos feitos com o fruto, mostra que esse versátil ingrediente vai muito além do chocolate. Os cozinheiros serão desafiados a fazer um doce ou um salgado com pelo menos um dos derivados.





Convidado da atração, o chocolatier e especialista em cacau Alê Costa dá várias dicas de como elaborar as iguarias. Além da criatividade, os chefs esperam uma ideia coerente e com muito sabor. O autor do pior prato deixa competição na reta final do jogo.