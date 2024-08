Record compra jogos da Liga Forte União e volta a transmitir Brasileirão após 19 anos

A Record se acertou com a Liga Forte União e vai transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Com isso, a emissora de Edir Macedo voltará a exibir a principal liga de futebol brasileiro do país após 19 anos de hiato.



A última vez foi em 2006, quando ainda era parceira da Globo no futebol nacional. A proposta de compra da TV da Barra Funda já foi aceita. As partes fazem apenas pequenas arestas sobre detalhes de contrato, como questões de pagamento e horário de partidas.

Procurada pela reportagem, a Record não respondeu aos contatos feitos nesta terça (27). A assinatura do contrato acontecerá nos próximos dias. O acordo da Record com a Liga Forte União, intermediado pela empresa Livemode, será válido até 2027. Serão 38 jogos por ano.



A Record vai pagar pouco mais de R$ 210 milhões por ano. O valor é o menor do que foi acenado inicialmente por que a Livemode pretende também negociar o mesmo pacote com o YouTube para inflacionar a arrecadação. A plataforma de vídeos do Google também conversa para ter partidas em modelo de pay-per-view.

A Record espera a assinatura para fazer o anuncio oficial e iniciar uma montagem de uma equipe fixa de esportes, que começa a trabalhar em janeiro, com a transmissão do Campeonato Paulista 2025, que já é da empresa desde 2022.



Com o acerto da Record, a Globo deixará de exibir sozinha o Campeonato Brasileiro após nove anos. A última vez que dividiu a transmissão da liga nacional foi em 2015, quando sublicenciou os direitos daquele ano para a Band.

A Globo já tem acordo com a Libra, outra liga de clubes que tem Flamengo e Palmeiras, para a transmissão de seus jogos. A empresa ainda negocia um acordo para plataformas pagas com a Liga Forte União.



A ideia da Liga Forte União é que os jogos de plataformas abertas do torneio abram a rodada, com exibição às quartas-feiras, às 19h30; ou sábados, às 16h. Mas horários devem ser discutidos posteriormente. A Record gostaria de ter jogos aos domingos, como já acontece com o Paulistão.



A Liga Forte União reúne, além do Corinthians, times como Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude, na Série A; além de Goiás, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário-PR em divisões inferiores.