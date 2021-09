Saiba onde assistir ao Emmy 2021; 'The Crown e 'Ted Lasso' lideram corrida

A 73ª edição do Primetime Emmy Awards, mais importante premiação da televisão e do streaming americanos, acontecerá na noite deste domingo (19), evidenciando a disputa acirrada entre as principais plataformas de streaming. Com 130 indicações ao todo, a HBO –turbinada pelo streaming HBO Max– lidera por pouco, contra as 129 da Netflix





A vitória desse embate, porém, será reservada a quem levar as estatuetas para casa. Basta lembrar que, mesmo liderando com 160 indicações em 2020, a Netflix levou 21 troféus, enquanto a HBO saiu na frente com 30 ao todo.





Entre os mais cotados na lista divulgada há cerca de dois meses, "The Mandalorian" e "The Crown" lideram pela quantidade de indicações, ambas com 24 cada. Elas competem na categoria de melhor série dramática, ao lado de "O Conto da Aia", "The Boys", "Bridgerton", "Lovecraft Country", "Pose" e "This Is Us".





Tudo indica, no entanto, que o título da Netflix sobre a trajetória da rainha Elizabeth 2ª será o grande vencedor. "The Crown" já coleciona dez estatuetas de premiações passadas, mas nunca levou a categoria principal.





Ainda no filão das séries dramáticas, a presença histórica de Mj Rodriguez, primeira mulher trans indicada a melhor atriz no gênero –esnobada nas temporadas anteriores de "Pose"–, tem grandes chances de vencer. Já na ala masculina, a mesma série pode ser laureada pelo desempenho de Billy Porter –que já venceu em 2018–, embora Josh O'Connor –príncipe Charles em "The Crown"– também esteja bem cotado.





Já no fronte das comédias, "Ted Lasso", do Apple TV+, que tem 20 das 35 indicações da plataforma, concentra as apostas para o grande prêmio do gênero –bem como para o de melhor ator, com seu quixotesco técnico de futebol americano vivido por Jason Sudeikis.





A veterna Jean Smart divide o protagonismo de "Hacks" com a novata Hannah Einbinder, e tem grandes chances de levar o troféu de atriz em série de comédia. Keley Cuoco, que faz uma aeromoça alcóolatra na primeira temporada de "The Flight Attendant", também é um palpite forte por ser um novo caminho para a estrela célebre por viver Penny em "The Big Bang Theory".





Em paralelo, "WandaVision", do Disney+, depois de dominar as redes sociais durante sua exibição, conseguiu 23 indicações ao todo, e está na briga pela estatueta de melhor minissérie ou filme para a TV ao lado de "The Underground Railroad", do Amazon Prime Video, "I May Destroy You" e "Mare of Easttown" da HBO, e "O Gambito da Rainha", da Netflix.





Dessa vez, seguindo a onda de eventos presenciais, o Emmy 2021 deixará o formato remoto do ano passado para apostar em uma cerimônia ao ar livre –e não no tradicional Microsoft Theatre –, com número restrito de convidados, todos obrigados a apresentar um teste negativo de Covid-19.





O anfitrião da vez será o ator e comediante Cedric the Entertainer –que estrela "A Boa Vizinhança", série da CBS, emissora responsável pela exibição do prêmio neste ano.





A transmissão do evento no Brasil será feita pelo canal por assinatura TNT, a partir das 20h30, com o pré-show. Às 21h, começa a entrega de estatuetas. Assinantes também podem conferir a cobertura online pela plataforma TNT Go. Quem dispensa as legendas ou a tradução simultânea para o português pode conferir o Emmy 2021 pelo site da CBS.





Mas quem se interessa pelo tapete vermelho na íntegra tem que chegar mais cedo –às 19h, o canal E! começa a exibir a chegada das celebridades ao evento.





Vale destacar que, como o Emmy é composto por mais de cem categorias, alguns dos prêmios já foram entregues ao longo da última semana, no chamada Creative Arts Emmys, dedicado a categorias menores.





No quesito técnico, "O Gambito da Rainha" arrematou oito estatuetas, entre elas a de melhor figurino de época, fotografia e elenco. A ficção da Netflix foi seguida pelo reality RuPaul's Drag Race, com cinco troféus.





A favorita "The Crown" também foi destaque, com quatro prêmios, incluindo o de atriz convidada em drama, para Claire Foy –que faz uma ponta na última temporada da obra. "WandaVision" garantiu os três primeiros troféus para a Marvel no Emmy –entre eles, o de canção original por "Agatha All Along".