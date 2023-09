Semifinal do “MasterChef Brasil” terá disputa inédita entre os cinco cozinheiros amadores

Os integrantes do Top 5 da edição de 2023 do MasterChef Brasil vão direto para a semifinal , no episódio que será exibido nesta terça-feira (5), às 22h30, pela Band. Na prova de abertura, Ana Carolina, Danilo, Jucyléia, Luma e Wilton enfrentam a icônica Caixa Misteriosa, que traz pés de porco para serem feitos em um clássico italiano chamado zampone.







Para preparar a iguaria, os participantes deverão retirar toda a pele, rechear com a própria carne do animal e caprichar no tempero para apresentar fatias generosas acompanhadas de lentilhas e purê de batata. Quem entregar o melhor trabalho se consagra como o primeiro grande finalista da temporada.





No desafio derradeiro, os outros quatro cozinheiros amadores terão de cozinhar um carré de cordeiro recheado, com acompanhamento e molho. O prato deve ser autoral, mas a técnica e precisão do preparo serão vistos de perto pelos jurados para escolher quem segue na disputa pelo troféu.





Além de toda a limpeza, é necessário ter muito conhecimento para abrir a peça e recheá-la, assim como atingir o ponto rosado perfeito. O autor da melhor receita conquista o posto de segundo finalista do talent show.





O grande vencedor será anunciado ao vivo, no dia 12 de setembro, às 22h15, na tela da Band.