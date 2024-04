'Um negão também consegue chegar no topo', diz Davi, vencedor do BBB 24

Em entrevista ao Fantástico neste domingo (21), Davi Brito falou que se sente "um representante de milhões de jovens pretos que sofrem racismo no Brasil".



Recém-chegado a Salvador, dias após vencer o BBB 24, o motorista falou sobre a conquista do prêmio de R$ 3 milhões, o carinho do público e a luta contra o racismo.

"Sou preto, sou um jovem que veio da periferia de Salvador do bairro de Cajazeiras e dar essa virada de chave me faz sentir representando milhões de negros. Esse é um recado que quero passar para todos os jovens pretos que sofrem racismo no Brasil: um negão também consegue chegar no topo. Luta, guerreia, vai para cima que a gente consegue sim virar doutor, médico, advogado", falou o campeão.



Neste domingo (21), Davi foi recebido com festa, show e um "carnaval fora de época", como descreveu o Fantástico, no bairro de Cajazeiras. Ovacionado pelo público, ele fez discurso no palco e até cantou algumas músicas.

Ainda na entrevista ao dominical, o campeão se emocionou ao lembrar da infância pobre com a mãe. "Vendia limão, tomate, cebola e pimentão no carrinho com minha mãe e hoje posso dizer a ela que vou virar doutor", disse ele, que ganhou até um estetoscópio dos fãs quando pousou no aeroporto de Salvador.



Sobre o momento conturbado no relacionamento com Mani, Davi deu uma resposta dúbia. "Procurei ela várias vezes, liguei, mandei mensagem. O fato de eu ter falado que a gente estava se conhecendo é porque um ano de namoro ainda não é nada", disse.



"Eu quero primeiro conhecer, namorar, para depois noivar e casar, é isso que eu quero. Prefiro comer ovo e estar em paz na minha vida do que ter muito dinheiro e ter confusão e perturbação", completou. "Quero ela junto comigo, se ela quiser, mas também eu tenho que comemorar minha vitória."