Terapia sempre ajudou muito na minha vida, diz Gisele Bündchen

Shakira anuncia turnê para novembro em participação surpresa no Coachella Nesta sexta-feira, 12, primeiro dia da edição de 2024 do festival americano Coachella, Shakira anunciou que começará uma nova turnê mundial em novembro.



O F5 enviou quatro questões: a primeira, sobre terapia e psicanálise; a segunda, sobre sustentabilidade; a terceira abordava comidinhas; e a última, sobre duas pautas relevantes –e que não deixavam de atender aos pré-requisitos para que fossem respondidas: a legalização do aborto e da maconha.

Veja abaixo as perguntas e respostas na íntegra, sem edição:



Publicidade A sua fase atual, mais voltada para a família e para o bem estar, inclui também algum tipo de terapia? Você já fez ou faz análise? Gosta? Qual a importância das sessões para você?



Acho que a terapia é algo positivo. É um momento de reflexão, de poder se abrir, expor suas fragilidades, insegurança e tentar enxergar a situação por diferentes pontos de vista. Já fiz terapia em alguns momentos da minha vida e ela sempre me ajudou muito. Hoje também busco aconselhamento, principalmente para aprender como melhor lidar com essa nova fase das crianças. Publicidade

Você foi uma das primeiras modelos a fazer ações em prol da sustentabilidade e do meio ambiente. Em relação à energia limpa, há alguma ação sua neste sentido, seja em sua vida cotidiana ou como uma bandeira a ser levantada?



Eu sempre me senti muito conectada com natureza. Sempre vi a natureza como nosso templo, pois sem ela não estaríamos aqui. Ao longo dos anos, aprendi que nada é tão simples quanto parece. Tudo sempre tem dois ou mais lados. O caminho para a sustentabilidade exige muitas mudanças, algumas renúncias, proatividade... Hoje, junto com a UNEP, trabalho para amplificar a mensagem de regeneração, também do não desperdício de alimento e de combate à poluição plástica.



Publicidade São tantas as áreas que precisam de atenção. Mas não dá para desanimar, a gente tem que entender que precisamos da natureza para sobreviver, e não ela de nós. Acho que todos nós deveríamos nos interessar mais e buscar aprender sobre as coisas que tem um impacto coletivo no nosso mundo, como por exemplo, a saúde do nosso solo, de onde vem nosso alimento. O documentário que ajudei produzir, Solo Fértil, ajuda a entender um pouco sobre isso, vale a pena assistir.



Madonna diz para pararem de falar português em show da turnê 'Celebration Tour' A cantora americana Madonna viralizou nas redes sociais ao dizer, durante um show da turnê "The Celebration Tour", para que pessoas na plateia parassem de falar português.