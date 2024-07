Avenida de Londrina terá evento com diversas atividades esportivas e culturais em agosto

A 3º edição do 'Higienópolis Aberta: Caminhabilidade' ocorrerá no dia 4 de agosto na Avenida Higienópolis, entre as Ruas Sergipe e Piauí, das 8h às 17h. A programação do evento inclui: atividades esportivas, atividades culturais, economia criativa, Food trucks entre outros.





O Higienópolis Aberta é um evento de urbanismo tático e consiste em dedicar um segmento da Avenida Higienópolis, considerada uma importante via da cidade, para uso exclusivo de pedestres e outros veículos de propulsão humana. Em 2023, foi premiado no Parque da Mobilidade Urbana, como melhor projeto em prol da mobilidade sustentável na categoria iniciativa privada.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O evento é um projeto coletivo, sem fins lucrativos e taxa de inscrição, realizado por voluntários e aberto para toda a população. Com infraestrutura temporária, como tendas, pinturas no chão e parklets, o Higienópolis Aberta conta com o apoio da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) para garantir a organização e segurança viária, além do apoio de diversas empresas, sociedade civil organizada e outros interessados que auxiliam no fornecimento dos equipamentos necessários.





Com objetivo de estimular a apropriação do espaço público e o desenvolvimento de placemaking, promovendo a abertura do espaço público para a convivência e lazer da população, incentivando a prática de atividades físicas e a mobilidade urbana sustentável. A proposta está em sintonia com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU, especialmente a ODS 11 - Cidades e Comunidade Sustentáveis.

Publicidade





Em sua 3ª edição, com o tema “Caminhabilidade”, o Higienópolis Aberta aproveita o projeto de extensão criado em parceria com a UEL (Universidade Estadual de Londrina), no departamento de Arquitetura e Urbanismo. O objetivo é disseminar o conceito de cidade caminhável, indispensável para a construção de uma Londrina mais inteligente e pulsante, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.





Programação das atividades durante o evento

Publicidade





Atividades esportivas: Passeio ciclístico, treinão de corrida, caminhada, aula de kangoo jump, entre outros.

Atividades culturais: Flash mob, música, bandas e outras apresentações culturais.

Publicidade

Economia criativa: Londrina Coffe Tour (Saída de trenzinho em circuito cultural cafeeiro), Feira Londrina Criativa (comércio de artistas e produtores locais).

Opções gastronômicas: Food trucks.





Higienópolis Aberta: Caminhabilidade é organizado pelo Instituto URBbem - Urbanismo para o bem, uma associação sem fins lucrativos dedicada a viabilizar ações urbanas como esta.





Demais informações sobre o evento, acessar o site ou Instagram