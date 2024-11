Vitórias, polêmicas e amores de Ayrton Senna ressurgem em série luxuosa da Netflix

O minuto inicial do primeiro episódio de "Senna" não deixa mentir - esta é uma das grandes apostas da Netflix não apenas no Brasil, mas no mundo todo. A vinheta da gigante do streaming foi reformulada especialmente para a série, com o "N" vermelho acoplado ao farol de um carro de corrida e seu característico som de "tudum" misturado aos roncos de um motor.



Esse detalhe, somado à opulência do que se vê em cena logo em seguida, traduzem os dados de orçamento que a empresa não tem costume de divulgar. Fato é que não se gastou pouco para narrar a história de um dos maiores ídolos do esporte brasileiro, Ayrton Senna.





Carros da Fórmula 1 foram cuidadosamente recriados, sets de filmagem foram erguidos no Brasil, na Argentina e no Uruguai, e uma equipe de efeitos especiais espalhada pelo mundo foi convocada para as cenas de corrida, replicando a adrenalina que o esporte exige.





"Este é um projeto que a gente acalenta há anos, porque era nosso desejo produzir uma obra brasileira que tivesse uma repercussão gigante em todo o mundo, a maior do nosso audiovisual", disseram os produtores Caio e Fabiano Gullane numa rápida pausa durante as filmagens no Autódromo de Buenos Aires, em agosto do ano passado.





"Cada projeto é um protótipo, e este é ainda mais, por causa das dimensões. É uma série que vai levar a cinematografia e o talento audiovisual do brasileiro e dos sul-americanos para fora", acrescentaram, para uma dúzia de jornalistas brasileiros, latinos e europeus -um sinal precoce da vontade de fazer a série ser internacional.





As cenas gravadas naquele dia eram corridas que deveriam fazer as vezes de prêmios disputados por Senna em 1990 nos autódromos de Villeneuve, no Canadá, de Silverstone, na Inglaterra, e de Spa-Francorchamps, na Bélgica.





Interlagos também estava nos planos, todos recriados numa mesma pista graças às várias telas verdes que a cobriam, possibilitando à equipe de efeitos visuais que alterasse vegetação, arquibancadas e placas de patrocinadores.





Posicionado próximo a uma curva do autódromo, o grupo acompanhava uma cena de ultrapassagem. Os roncos altos dos motores chegavam à área de segurança primeiro até que, por alguns poucos segundos, era possível avistar os dois carros de Fórmula 1 perigosamente se enfrentando, a cerca de 300 quilômetros por hora. O duelo se repetia várias e várias vezes, até chegar ao take perfeito.





Não houve velocidade equivalente na concepção da cena, porém. Diretor da série, Vicente Amorim conta agora, com os seis episódios já finalizados, que cada corrida era projetada plano a plano, com cerca de um ano de antecedência. Um rascunho digital era criado no computador para que departamentos como direção de arte e efeitos especiais estivessem alinhados, cientes do que seria feito no local e o que entraria na pós-produção.