Whindersson Nunes põe plateia para cantar Baby Shark para acalmar criança em Paris

O youtuber brasileiro Whindersson Nunes fez toda a plateia de sua apresentação em Paris, capital da França, cantar a música infantil Baby Shark para acalmar uma criança que chorava no colo dos pais, na segunda-feira (9). A atitude empática de Nunes viralizou na internet e recebeu elogios de internautas.

Tudo começou quando, durante o show de stand up comedy, a criança começou a chorar, fazendo com que algumas pessoas da plateia reclamassem.

Ao ver a situação, o comediante se sensibilizou com os pais e começou a cantar "Baby Shark", canção de grande sucesso entre as crianças e um dos vídeos mais vistos do Youtube no mundo. Ele não apenas cantou, como fez com que todos os presentes cantassem também, ajudando a acalmar a pequena.