Zé Ramalho traz para Londrina a potência e a poética do Nordeste do Brasil

Zé Ramalho, grande nome da música brasileira, se apresenta nesta sexta-feira (10), no Ginásio Moringão. A abertura do evento está marcada para as 20h e o show começa às 21h30, trazendo os clássicos que marcaram a carreira do artista e fizeram da sua voz uma das mais inconfundíveis.





Entre outras canções, o repertório inclui "Admirável Gado Novo", "Entre a Serpente e a Estrela", "Avôhai", "Frevo Mulher", "Chão de Giz", "Beira-Mar", "Eternas Ondas", "Garoto de Aluguel", "Vila do Sossego", "Banquete de Signos”, "Sinônimos" e releituras de Raul Seixas.

O evento é uma realização da MG Entretenimento, que recentemente trouxe Humberto Gessinger, IRA! e Capital Inicial à cidade. Os ingressos têm valor a partir de R$ 112 e podem ser adquiridos pela plataforma DiskIngressos, com taxas, ou presencialmente nas unidades da Ótica Diniz de Londrina e região.





O espaço cultural e esportivo escolhido para o show, que passou por reforma interna e externa neste ano, disponibiliza cinco setores diferentes para proporcionar maior conforto aos fãs de todas as idades, garantindo uma experiência ainda mais inesquecível.





