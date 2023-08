Além de Neneca, Gabriel pode estar próximo de despedida no Londrina EC

O Londrina vai definir nesta quarta se o goleiro Neneca e o zagueiro Gabriel vão participar da partida contra o Atlético-GO. Neneca tem uma negociação encaminhada para jogar por empréstimo no futebol iraniano, mas segue treinando normalmente no clube.





Segundo o LEC, o clube e o jogador já assinaram o contrato com a sua nova equipe e o goleiro só aguarda o retorno do contrato para o Brasil e a emissão de passagens para poder viajar. Se o negócio não for concluído nesta quarta, Neneca jogará na quinta-feira.



O zagueiro Gabriel tem recebido várias sondagens. A última delas é da Sampdoria, da Itália, que tem interesse em um empréstimo do jogador por um ano. O jogador cumpriu suspensão em Criciúma e, teoricamente, voltaria ao time titular neste jogo.





O Londrina, no entanto, sabe que é questão de tempo para negociar o jovem zagueiro e o atleta pode até ficar de fora desta próxima partida. Neste caso, Luan Freitas seria mantido na equipe. A janela de transferências para a maioria dos países europeus só fecha no fim deste mês de agosto.





