Após Data Fifa, Brasileirão é retomado nesta quarta-feira com dois jogos

Após um intervalo de 10 dias e no dia seguinte ao fim de mais uma Data Fifa, o Campeonato Brasileiro será retomado nesta quarta-feira (16), com duas partidas na abertura da 30ª rodada.





O destaque fica para São Paulo e Vasco,que se enfrentam às 21h45, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O Morumbis está ocupado com shows do cantor Bruno Mars.

O Tricolor tenta uma sequência positiva para voltar a se aproximar do G4. A instabilidade tem sido a marca são paulina nas últimas rodadas. São três derrotas e duas vitórias nas últimas cinco partidas. O São Paulo é o quinto colocado, com 47 pontos, quatro a menos que o Flamengo, que ocupa a quarta posição.





O Vasco também não consegue embalar e está no meio da tabela, com 37 pontos, em 10º lugar. O Cruzmaltino não vence há quatro partidas - três empates e uma derrota.

O técnico Luis Zubeldía não poderá contar com três atletas que serviram suas seleções na Data Fifa: o lateral Jamal Lewis (Irlanda do Norte), o zagueiro Ferraresi (Venezuela) e o volante Bobadilla (Paraguai). O treinador ainda têm os desfalques de Arboleda e do centroavante André Silva, suspensos. Calleri e Alan Franco, que cumpriram suspensão na última rodada, voltam ao time.





Zubeldía deve mandar a campo: Rafael, Rafinha, Sabino, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Wellington Rato; Calleri.

O Vasco se divide entre o Brasileiro e a Copa do Brasil, onde terá jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, no sábado (19), pela semifinal. O time carioca perdeu em Belo Horizonte por 2 a 1 e agora terá que reverter a vantagem, em São Januário.





Apesar disso, o técnico Rafael Paiva vai escalar força máxima. O treinador não terá o volante Jair, gripado, além de Souza, suspenso. Já Mateus Carvalho retorna de suspensão. Philippe Coutinho e Payet brigam por uma vaga no meio-campo.





Paiva deve mandar a campo Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma), João Victor, Maicon e Piton. Mateus Carvalho (Sforza), Hugo Moura, Coutinho (Payet) e Emerson Rodríguez. Maxime (Jean David) e Vegetti.





