Athletico e Maringá saem na frente por vaga na final do Campeonato Paranaense

Athletico e Maringá colocaram um pé na decisão do campeonato Paranaense ao saírem na frente no primeiro encontro da semifinal. No sábado (16), o Furacão, que é o atual campeão, fez 2 a 1 em cima do Operário, no estádio Germano Krüger.





Na noite deste domingo (17), o Dogão fez o dever de casa e venceu o Coritiba por 2 a 0, no Willie Davids. Caso os resultados se confirmem na partida de volta, será uma final inédita em 110 anos de Estadual.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Maringá mostrou poder de reação depois de ser eliminado pelo Amazonas pela Copa do Brasil, no meio de semana, e engoliu o Coxa.





Apresentando muita intensidade, a equipe da Cidade Canção chegou ao gol em lance de cobrança de escanteio, com finalização do zagueiro Vilar, que no ano passado atuou pelo Coritiba. O segundo gol saiu pouco tempo depois, quando o árbitro sinalizou penalidade máxima quando a bola bateu na mão de Natanael. O meia Serginho converteu para os donos da casa.

Publicidade





Os 45 finais foram com um rendimento menor dos dois times, porém, com mais chance do Maringá fazer o terceiro do que o Coritiba diminuir a desvantagem. Nos últimos minutos o Coxa até tentou esboçar reação, mas com força mínima e o ataque apático, ficou apenas no esforço.





Os clubes se reencontram no dia 28, quinta-feira, às 20h, no Couto Pereira. O Maringá poderá até perder por um gol de diferença que avança. Por outro lado, o Coritiba terá que vencer por três para continuar sonhando com o título.

Publicidade





VITÓRIA RUBRO-NEGRA





O duelo no Campos Gerais do Paraná foi equilibrado, com cada tempo sendo dominado por um time. Na etapa inicial, o Fantasma conseguiu driblar o calor para pressionar o Furacão. A estratégia deu tão certo que saiu um golaço dos pés do atacante Felipe Augusto.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: