APVE Londrina Basketball joga em casa contra o Coritiba Monsters pelo Paranaense

Após estrear com vitória, como visitante, a equipe da APVE Londrina Basketball atuará em sua quadra, com apoio da torcida, diante do Coritiba Monsters, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense 2022 – Série Ouro.





A partida será nesta sexta-feira (23), às 20h, no Ginásio do Jardim Bandeirantes, região oeste de Londrina. A entrada é gratuita e os portões estarão abertos para os torcedores empurrarem o time nesse início do estadual masculino adulto.

No primeiro jogo, os londrinenses superaram a ADRM Maringá, na Cidade Canção, pelo placar de 72 a 61. Agora, a busca é por mais um triunfo contra a equipe da capital, que, na rodada inicial, foi derrotada pelo Pato Basquete, em Pato Branco.





O técnico da APVE Londrina Basketball, Arody Neto, que fez sua estreia no comando do time adulto, no jogo de abertura, convocou a torcida para participar e frisou a importância do mando de jogo.

“É sempre muito bom poder jogar no local em que treinamos, contando com a energia das arquibancadas. A expectativa é grande nesse reencontro com os torcedores, já que tivemos um período de jogos na pandemia sem presença de público e, depois, um breve retorno com torcida, mas ainda muitas restrições. Esse resgate é mais uma motivação”, destacou.





Neto contou que a primeira vitória, fora de casa, e a sequência de treinos com jogadores recém-chegados para reforçar o time aumentam a confiança para o confronto diante dos curitibanos.

“Os atletas e nós, da comissão técnica, estamos motivados e preparados para essa partida, que será difícil, diante de um time bem forte e organizado, com rodagem na Liga Nacional. Mas estamos com muita disposição para enfentá-los. Nossa equipe está ainda formando seu perfil de jogo, acertando os reforços, e com os treinos vamos melhorando o entrosamento no campeonato. Trabalhamos para melhorar algumas questões defensivas e detalhes na parte tática de ataque. Depois do jogo de hoje, domingo já viajamos para Pato Branco, onde jogaremos contra a equipe local na próxima rodada”, informou.

Ainda segundo o treinador, o planejamento do time é evoluir dentro de quadra, jogo a jogo, para garantir a classificação entre as quatro melhores equipes que avançarão para a fase final do Paranaense 2022.

“No ano passado nós disputamos a Série Prata e ficamos em segundo lugar. Agora, na Série Ouro, e com o time se fortalecendo, queremos chegar fortes para a disputa do ‘Final Four’. O trabalho bem feito no dia a dia, a boa resposta dos jogadores em quadra e a nossa união são fundamentais nessa caminhada. Assim, as dificuldades que surgirão poderão ser superadas com mais tranquilidade”, concluiu.





Após o confronto contra o Coritiba Monsters, a APVE Londrina Basketball viaja no domingo (25) para Pato Branco, onde enfrentará o Pato Basquete na segunda-feira (26), às 19h, no Ginásio do Sesi.

A primeira fase do Campeonato Paranaense reúne cinco equipes, com jogos em turno e returno, promovendo quatro partidas fora e quatro dentro de casa. Participam a APVE Londrina Basketball, Pato Basquete, Coritiba Monsters, NBPG/Ponta Grossa e ADRM Maringá.





Classificam para a fase final – o ‘Final Four’ – os quatro melhores posicionados, que se enfrentarão no chaveamento 1º contra o 4º e 2º contra o 3º lugar. A disputa da grande final, bem como a definição de terceiro e quarto lugares da competição, irão ocorrer na quadra da equipe que terminar a fase de classificação em primeiro.





A tabela e classificação podem ser acompanhadas no site da Federação Paranaense de Basketball.

O projeto APVE Londrina Basketball conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da FEL (Fundação de Esportes), com recursos do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos).