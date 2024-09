Londrina Basketball garante vaga na fase final do Campeonato Paranaense

A APVE Londrina Basketball conquistou a classificação para a fase final do Campeonato Paranaense Masculino de maneira antecipada. A vaga garantida na semifinal foi alcançada após o time londrinense ter vencido dois jogos em Curitiba .





Os resultados positivos foram diante da Sociedade Thalia, no sábado (11), pela sexta rodada, pelo placar de 73 a 54, e do Ph.d Sports,o domingo (22), pela sétima rodada, por 83 a 50.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na vitória sobre a Sociedade Thalia, o jogo coletivo prevaleceu. O ala/armador Nathal foi o atleta mais eficiente em quadra e líder em assistências no jogo, com 15 pontos e 6 assistências. O ala Felipe Matias terminou a partida como cestinha ao registrar 20 pontos.





O também ala Pedro Lucas foi o líder do jogo em rebotes e ainda anotou um duplo-duplo: 13 pontos e 13 rebotes. O pivô Felipão também registrou um duplo-duplo, com 11 pontos e 11 rebotes.

Publicidade





No dia seguinte, a vitória sobre o Ph.d Sports teve destaque para o ala Felipe Matias, que foi o atleta mais eficiente em quadra com 19 pontos. Além dele, Nathal foi o cestinha da partida ao registrar 21 pontos. Pedro Lucas, com 16 pontos, e Luan, com 12 pontos e 14 rebotes, também fizeram boa partida.





“A gente cumpre o que gente programamos, que era buscar as duas vitórias em Curitiba. Isso era algo muito importante para nossa classificação para a próxima fase. É importante também destacar o comportamento dos atletas, que estão entendendo e colocando em prática todas as orientações passadas pela comissão técnica”, analisou o técnico da APVE Londrina Basketball, Arody Neto.

Publicidade





Além da classificação antecipada para a semifinal, os resultados positivos colocam a APVE Londrina Basketball, temporariamente, como líder da competição. A equipe soma 13 pontos, com seis vitórias em sete jogos.





O Pato Basquete, atual vice-líder, soma 10 pontos, mas com dois jogos a menos do que o time londrinense.

Publicidade





O próximo desafio da APVE Londrina Basketball está marcado apenas para 6 de outubro, contra a Sociedade Thalia, no Ginásio do Jardim Bandeirantes, em Londrina.





O projeto masculino adulto da APVE Londrina Basketball tem como patrocinadores oficiais na temporada 2024 a Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina, via Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos, a Unimed Londrina e a Unicesumar. Além disso, o projeto tem apoio do Restaurante LDN Grill, da academia Cross Londrina e da Fisioterapia Vinicius Coelho.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: