Atletas e técnico do Londrina Basketball ganham ouro nos Jogos da Juventude

Os Jogos da Juventude 2022, maior competição brasileira do esporte de base, disputada por seleções estaduais e organizada pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro), terminaram no fim de semana, em Aracaju (SE), com festa para os paranaenses.





O Paraná foi o campeão geral, liderando o quadro de medalhas com 82 medalhas no total, sendo 37 de ouro. Entre as medalhas douradas, duas vieram do basquete, que tiveram londrinenses nas equipes masculina e feminina. Nesta edição, a capital sergipana recebeu quatro mil estudantes, de 15 a 17 anos.



Na final do basquete feminino, o Paraná enfrentou São Paulo. A equipe paranaense sub-17 tinha no elenco as atletas Mariah, Maria Clara, Daniele, Camila, Rayssa, Amanda, Mika e Maria Eduarda, que integram as categorias de base da APVE Londrina Basketball.





O comandante da equipe é o técnico Marival Mazzio Junior, também da APVE Londrina Basketball. O placar final foi de 61 a 60, com destaque para a cesta de 3 pontos de Camila, quando o cronômetro marcava 14 segundos para o fim do jogo.

No basquete masculino, a decisão foi entre Paraná e Rio de Janeiro. A seleção paranaense teve o atleta Miguel Furlan, que atua pela APVE Londrina Basketball. Com direito a virada no placar, a partida terminou em 67 a 55. Nunca antes na história da competição as equipes paranaenses haviam conquistado títulos simultâneos com os times masculino e feminino.





O técnico Marival Mazzio Junior celebrou as conquistas obtidas pelos times paranaenses. “Estou muito feliz com essas medalhas de ouro. Tudo isso é fruto de um trabalho que começa em uma escola pública e que tem parcerias com o poder público e a iniciativa privada, inclusive com a APVE Londrina Basketball. Ver a evolução de todos em quadra é algo gratificante”, comemorou.





Os projetos das categorias de base da APVE Londrina Basketball têm patrocínio da Prefeitura de Londrina e da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), via Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos).