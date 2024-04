Brasileirão: São Paulo e Palmeiras duelam nesta segunda-feira no MorumBis

O "Choque-rei" é o destaque desta segunda-feira (29) pela quarta rodada do Brasileirão. Animado com o novo técnico - o argentino Luis Zubeldía -, o São Paulo recebe o Palmeiras, às 20 horas, no estádio MorumBis.





Após duas derrotas consecutivas, o Tricolor conquistou seus primeiros três pontos ao vencer o Atlético-GO fora de casa. O Alviverde, atual bicampeão, tem um aproveitamento de 44% e soma quatro pontos.

A equipe de Abel Ferreira vem de empate sem gols contra o Flamengo na última rodada, no Allianz Parque



O clássico será o primeiro de Lus Zubeldía diante da torcida tricolor após a convincente vitória na estreia, no meio de semana, quando venceu Barcelona Guayaquil, no Equador, por 2 a 0, pela Libertadores.

Zubeldía deve repetir a mesma formação do jogo contra o Barcelona, pois ainda não pode contar com Rafinha, Lucas, Wellington Rato, James Rodríguez, Luiz Gustavo e Moreira, todos no departamento médico.





Com apenas um treinamento,o técnico Luis Zubeldía obteve uma das melhores atuações coletivas do Tricolor na temporada. A vitória pela Libertadores aumentou a confiança do treinador argentino e dos próprios torcedores para o clássico desta segunda.





O jogo no MorumBIS promete ser um desafio para o momento do Palmeiras, já que Zubeldía deve fazer com que o São Paulo tome a iniciativa das ações, dando ao Verdão tudo que o time aprecia na hora de encarar um adversário com o peso do Tricolor.





