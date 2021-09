Colombiano Elacio Córdoba é o novo reforço do Londrina EC

O Londrina anunciou a contratação do lateral-direito colombiano Elacio Córdoba, 27 anos, para a sequência da Série B. O vínculo dele com o clube vai até maio de 2022. A posição é uma das mais carentes no time de Márcio Fernandes, que desde que assumiu passou a improvisar o meia Matheus Bianqui no setor. Isso após as saídas de Ricardo Luz e Talison, laterais de origem que não convenceram.

Natural de Turbo, na Colômbia, Elacio José Córdoba Mosquera é cria da base do Bogotá FC, atuou por vários anos no Atlético Hulia e Independiente Medellín, chegou ao futebol brasileiro na Inter de Limeira e também acumula passagem pelo Figueirense.







