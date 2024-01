Com experiência na Série C, atacante Jô é novo reforço do Londrina EC

O atacante, Jô, é o novo reforço do Londrina Esporte Clube. O atleta chega por empréstimo do Botafogo até o final da temporada de 2024. O jogador de 24 anos já passou pelo futebol londrinense e disputou uma Série C nos últimos anos.



Mineiro de Itabira (MG), Jean Hebert de Freitas, conhecido como Jô, iniciou sua carreira no futebol londrinense, onde fez sua categoria de base no PSTC. No clube londrinense, começou no sub-15 em 2014, chegou ao sub-17 no ano seguinte e foi emprestado ao Cianorte. Em 2016, foi emprestado ao Grêmio e em 2017, subiu para o profissional do PSTC, onde disputou a Série D pelo clube, fazendo um gol.



Em 2017, foi negociado com o Avaí, onde chegou para o sub-20 do clube catarinense. Em 2018, fez jogos pelo profissional e em 2019, foi emprestado ao Oeste.



Em 2020, retornou ao Leão da Ilha, atuando pelo sub-23 e também pelo profissional. No ano seguinte, novamente teve destaque no sub-23 e integrou o elenco profissional na Copa Santa Catarina.



No ano de 2022, disputou o Campeonato Catarinense e foi negociado com o Botafogo. Neste ano, foi emprestado ao CSA para a disputa da Série C, onde marcou dois gols e duas vitórias do clube alagoano. E terminou 2023, emprestado ao Sampaio Corrêa.