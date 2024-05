Sem chance de errar, Londrina EC recebe o CSA no Estádio do Café nesta segunda-feira

Depois de uma semana de explicações e cobranças por parte da torcida, o Londrina tenta esquecer a goleada sofrida na última rodada e iniciar uma reação na Série C. O Tubarão entra em campo nesta segunda-feira (6) para enfrentar o CSA, às 20h, no estádio do Café, pela terceira rodada.







Os 4 a 0 para o Ypiranga mostraram um time com muitos problemas e falta de entrosamento. O resultado foi uma ducha de água fria na expectativa do torcedor. Com apenas um ponto, o LEC tem a obrigação de conquistar esta primeira vitória para se distanciar dos últimos colocados.

"O último jogo é para se esquecer. O que aconteceu naquela partida não é do nosso time, não jogamos daquela forma", frisou o zagueiro João Maistro. "Trabalhamos duro essa semana e teremos uma postura totalmente diferente para mostrar para a torcida que aquele não é o nosso time."





O técnico Emerson Ávila também cobrou uma mudança drástica de comportamento da equipe e garantiu que a última atuação não irá se repetir. O treinador se mostrou muito descontente com a atuação coletiva e também individual de alguns atletas. Por isso, vai mexer na equipe.

Sem um lateral-esquerdo de ofício, já que Geferson, contratado para ser o titular, se machucou na estreia e não tem previsão de volta, Ávila vai escalar Maurício, que retorna após cumprir suspensão.





No meio-campo, Kadi pode perder a posição para Samuel Andrade e Rafael Longuine é outro que pode ir para o banco de reservas. As opções testadas pelo treinador foram Marthã, Henrique e Danielzinho.





