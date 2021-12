Com milhões de inscritos, youtuber é anunciado como reforço do Londrina EC

Quem esperava um grande nome do meio futebolístico como reforço do Londrina para o próximo ano terá que se contentar, pelo menos por enquanto, com um nome de peso das redes sociais.

O youtuber Juninho Manella, de 26 anos, foi anunciado neste domingo (12) como a primeira contratação do Tubarão.

O atleta irá se apresentar junto com o restante do elenco em 3 de janeiro, iniciando a preparação para o Campeonato Paranaense. O vínculo seria de um ano, portanto, além do Estadual, ele também deverá jogar a Copa do Brasil e Série B pelo Alviceleste.







Juninho é filho do ex-meia do LEC, Edson Vieira, que iniciou sua carreira no início da década de 1980 como um dos jogadores mais jovens da história a vestir a camisa alviceleste.





Apesar da contratação, a carreira de jogador profissional do jovem se limita a uma passagem no São Bento, no início de 2021. Ele participou da pré-temporada da equipe paulista, na época comandada pelo pai dele, porém, não foi inscrito no Paulistão, sendo dispensado.



Nas redes sociais a “experiência” é bem diferente. Juninho Manella acumula mais de seis milhões de inscritos no canal que mantém no YouTube e mais de dois milhões de seguidores no Instagram.







Continue lendo na Folha de Londrina.