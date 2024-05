Com vantagem, Palmeiras e São Paulo jogam nesta quinta-feira por classificação na Copa do Brasil

Com vantagem e amplo favoritismo, Palmeiras e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira (23) para confirmarem a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.





O Verdão encara o Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 19h, enquanto que o Tricolor recebe o Águia de Marabá (PA), às 21h30, no MorumBIS.



O Palmeiras teve muitas dificuldades na partida de ida contra o Botafogo e a vitória por 2 a 1 só foi sacramentada no último lance do jogo, no Allianz Parque. Com a vantagem na disputa, o Alviverde precisa de um simples empate para avançar.





A principal novidade no time deve ser o retorno do volante Aníbal Moreno. O argentino foi liberado pelo departamento médico do Palmeiras após se recuperar de uma lesão no olho, que o deixou duas semanas afastado.

Endrick, que saiu com dores na coxa na última partida do Brasileiro, treinou normalmente durante a semana e está relacionado para o confronto.





O Palmeiras deve ir a campo com: Weverton; Mayke (Rocha), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael (Aníbal), Richard Ríos (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Lázaro, Estêvão e Endrick.





