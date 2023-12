Conselho de Representantes analisa proposta de compra da SAF do Londrina EC

O Conselho de Representantes do Londrina se reúne na noite desta quarta-feira (20) para analisar uma proposta de parceria e compra da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube. A expectativa do LEC é que os conselheiros já aprovem a chegada de um novo gestor para o futebol.







O Londrina tem conversado e negociado com pelo menos dois grupos.Um dos investidores é de São Paulo e estaria disposto a aplicar R$ 200 milhões no clube em um período de cinco anos.

A segunda proposta, e que será analisada nesta quarta, é encabeçada pelo ex-presidente do Bahia Guilherme Bellintani, que representa um grupo de investidores.





Bellintani chegou ao LEC por meio de Paulo Assis, consultor contratado pelo clube para auxiliar no processo da constituição da SAF. Bellintani se reuniu na semana passada com a diretoria alviceleste e prometeu apresentar uma proposta oficial.

O Londrina ainda precisa caminhar mais alguns passos a fim de concluir o processo para a criação de uma SAF. Após a aprovação do Estatuto da SAF no Conselho de Representantes, o documento tem que ser aprovado também pela Assembleia Geral dos Associados, que deve ser marcada para o mês de janeiro.





Em razão disso, o grupo de investidores escolhido assumiria em janeiro o futebol do clube em uma parceria, que depois se transformaria em SAF, inclusive com a possibilidade de compra do CT da SM Sports.





