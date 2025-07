Copa América Feminina começa nesta sexta e Brasil estreia domingo

A Copa América de futebol feminino começa nesta sexta-feira (11) às 21h (horário de Brasília). A décima edição do torneio será disputada no Equador, onde as donas da casa enfrentam o Uruguai no Estádio Banco Guayaquil, em Quito.



O campeonato reúne as 10 seleções filiadas à Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divididas em dois grupos de cinco times. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais, previstas para os dias 28 e 29 de julho. A decisão está agendada para o dia 2 de agosto.



Grupo A: Argentina, Chile, Equador, Peru e Uruguai

Grupo B: Bolívia, Brasil, Colômbia, Paraguai e Venezuela

BRASIL É FAVORITO

A Seleção Brasileira já está em Quito e inicia sua caminhada no próximo domingo (13), quando medirá forças com a Venezuela a partir das 21h no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda. Esse confronto, assim como todos os outros que tiverem a participação do Brasil, poderão ser assistidos pela TV Brasil.





PARTIDAS DO BRASIL NA FASE DE GRUPOS

Brasil X Venezuela - d omingo, 13 de julho, às 21h

Brasil X Bolívia - quarta-feira, 16 de julho, às 18h

Brasil X Paraguai - terça-feira, 22 de julho, às 21h

Brasil X Colômbia - sexta-feira, 25 de julho, às 21h





O Brasil vai em busca do quinto título consecutivo e da nona taça na competição. De todas as edições da Copa América até aqui, a seleção brasileira só perdeu a final há 19 anos, em 2006 para a Argentina. A última conquista da seleção foi na Colômbia, em 2022, superando as anfitriãs na decisão. Dentre as atletas convocadas, estão Marta, Dudinha e Jhonson, joia revelada em Londrina.

A COPA AMÉRICA FEMININA





Diferentemente de outras ocasiões, a Copa América não classificará para a Copa do Mundo Feminina. O torneio no Equador, porém, garante vaga para os finalistas na Olimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028, enquanto os cinco melhores asseguram lugar nos Jogos Pan-Americanos de 2027, em Lima, no Peru.

Já a classificação para o Mundial Feminino de 2027 no Brasil ocorrerá, pela primeira vez, por disputa de eliminatórias, valendo duas vagas diretas e outra duas na repescagem.

(Com informações da Agência Brasil)

