Corinthians anuncia demissão do técnico António Oliveira

O Corinthians anunciou, na tarde de terça-feira (2), a demissão de António Oliveira. O português de 41 anos não resistiu ao pior início do clube na história do Campeonato Brasileiro e foi dispensado em reunião realizada com Fabinho Soldado, executivo de futebol alvinegro.



O profissional deixa o time na 19ª e penúltima colocação da competição nacional, com apenas nove pontos conquistados -e uma vitória, sobre o lanterna- em 13 rodadas. Jamais a agremiação preta e branca começou tão mal o torneio, nem mesmo quando foi rebaixada, em 2007.



