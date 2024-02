Corinthians revive pesadelo de ano do rebaixamento e precisa reagir

O Corinthians vem de cinco derrotas seguidas neste início de temporada, marca que não acontecia desde 2007, ano do rebaixamento para a Série B. O clube busca juntar forças internamente para escapar da crise e evitar uma nova tragédia.





Na zona do rebaixamento do Campeonato Paulista, o Timão tenta a reabilitação neste domingo (11), diante da Portuguesa, às 16h, na Neo Química Arena.

A série negativa atual demorou 16 anos para se repetir. Em 2007, o time alvinegro paulista foi derrotado em sequência por Paraná, Botafogo (duas vezes), Palmeiras e Sport. Quatro dos duelos foram válidos pelo Brasileirão e um pela Sul-Americana.





O Corinthians acabou caindo da elite nacional naquele ano. Foi o primeiro e único rebaixamento da história centenária do clube do Parque São Jorge.

Agora, o Alvinegro paulista se vê novamente vindo de cinco derrotas consecutivas e em situação de perigo. Os reveses, que vieram nos seis primeiros jogos da temporada de 2024, fazem o time ocupar a zona do rebaixamento do Paulistão.





O Corinthians se esforça para conter a crise, causada pelo cenário "inadmissível" e agravada por outros fatores, como a saída recente do técnico Mano Menezes. O Alvinegro acertou a contratação do português António Oliveira, que estava no Cuiabá.

O treinador comandou o seu primeiro treinamento na sexta-feira e estreia neste domingo. Ainda na sexta, o Corinthians anunciou a demissão do auxiliar Thiago Kosloski, que dirigiu o time na derrota para o Santos, e que vai sido contrato há um mês.





O contexto faz com que o jogo contra a Portuguesa tenha status de decisão, ainda mais por ser em Itaquera. Se vencer, dá um passo modesto em direção à "luz no final do túnel". Um empate pouco ajuda. Em caso de mais um tropeço, o Corinthians repetirá as seis derrotas seguidas que não tem desde 2006.





O Corinthians soma apenas três pontos no grupo C, enquanto a Lusa é a terceira colocada da chave A, também com três pontos.





