Diante do lanterna, técnico Emerson Ávila pode mexer no Londrina EC

O Londrina recebe o lanterna do Campeonato Paranaense, o Galo Maringá, nesta quarta-feira (31), no estádio do Café, às 20h, e tenta a sua primeira vitória no Estadual.





É a chance para o LEC reagir e voltar ao grupo dos oito primeiros colocados. O Tubarão é o 10º colocado, com três pontos.



Publicidade

Publicidade





O técnico Emerson Ávila ficou insatisfeito com a produção ofensiva do time no empate em 0 a 0 com o São Joseense e não descartou promover alterações no setor.





"Podemos mexer sim até porque este é um período para observamos outros atletas também e avaliar o elenco na busca de um desempenho melhor", frisou.

Publicidade





Ávila elogiou bastante o garoto Pablo Ruan, que entrou no ataque no decorrer dos dois últimos jogos e deixou boa impressão.





O volante Marthã precisou ser substituído no segundo tempo da última partida, em razão de uma pancada nas costas. O jogador será reavaliado nesta terça-feira para saber se tem condições de jogo.

Publicidade

Ingressos





O Londrina mantém a promoção da meia-entrada solidária para o jogo com o Galo Maringá.





Levando um quilo de alimento, o torcedor terá direito ao meio-ingresso de R$ 30, na arquibancada, e R$ 40, na cadeira. Crianças até 12 anos não pagam, desde que acessem o setor de arquibancada.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: