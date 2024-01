Londrina EC: "O jogo foi ruim e o resultado também", diz Emerson Ávila

O técnico Emerson Ávila ficou insatisfeito com o desempenho do Londrina no empate por 0 a 0 com o São Joseense, na tarde deste domingo (28), no estádio do Pinhão, pela quarta rodada do Paranaense. O time criou muito pouco e desperdiçou a chance de vencer a primeira no Estadual.





"Não conseguimos muitas criações de jogadas ofensivas e demos pouco trabalho para a defesa deles. O lado bom foi a nossa defesa. Os zagueiros foram bem e os volantes também tanto nos desarmes quanto no início das jogadas ofensivas. Mas na parte final tivemos muitas dificuldades na criação e voltamos com um resultado ruim", frisou o treinador.

Ávila também criticou o estado do gramado sintético do estádio de São José dos Pinhais. "Do ponto de vista visual o jogo foi ruim porque o gramado dificultou as ações das duas equipes", apontou.





Com apenas três pontos em quatro jogos, o Londrina termina a rodada fora da zona de classificação. Ávila ressaltou que a posição incomoda e é preciso vencer o mais rápido possível.





"Claro que esta posição sempre preocupa porque a gente quer a equipe na parte mais alta da tabela. Tivemos dificuldades inerentes à tabela inicial, que foi muito ruim, com três jogos fora de casa e viagens desgastantes. Mas temos que pensar nos nossos objetivos e no que podemos melhorar para vencer."