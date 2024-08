Doodle do Google celebra o início dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

O Doodle do Google celebra, nesta quarta-feira (28), o início dos Jogos Paraolímpicos de Paris 2024. A cerimônia de abertura da 17ª edição dos jogos acontece a partir das 15h desta quarta-feira, com um desfile pelas ruas da capital francesa.





O Doodle traz uma representação simbólica das modalidades paraolímpicas e é feito por meio de figuras de pássaros.

Uma espécie de ave usando próteses é vista voando em meio a fogos de artifício, enquanto outras espécies de pássaros estão ao redor e assistem à cena, além da presença de um pássaro-guia conduzindo um outro com máscara que faz referência aos atletas com deficiência visual que competem com a ajuda de guias.





BRASIL NAS PARALIMPÍADAS

O Brasil inicia a disputa dos Jogos Paralímpicos de Paris com a meta de realizar a campanha mais vitoriosa de sua história.





Para isso, o CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) enviou para a capital francesa a maior delegação brasileira da história da competição: o total de 280 atletas, sendo 255 com deficiência, 19 atletas guia (18 para o atletismo e 1 para o triatlo), três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo.

O objetivo é ultrapassar as campanhas dos Jogos do Rio (2016) e de Tóquio (2020), nos quais o Brasil conquistou, no total, 72 medalhas.





Foi no Japão que o país estabeleceu o recorde de ouros, 22, superando a marca dos Jogos de Londres (2012), quando 21 brasileiros subiram ao lugar mais alto do pódio. Em 2016 foram conquistados 14 ouros.

CERIMÔNIA DE ABERTURA

A Cerimônia de Abertura dos Jogos de Paris será realizada a partir das 15h desta quarta. O evento será realizado de maneira inédita fora de um estádio, com o desfile dos atletas partindo da parte inferior da avenida Champs-Elysées se estendendo pelo coração da capital francesa até a icônica Place de la Concorde.







Com informações da Agência Brasil.