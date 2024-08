Paralimpíada de Paris-2024: saiba quem são e quando competem os paratletas do Paraná

Começa nesta quarta-feira (28) a 17ª edição dos Jogos Paralímpico, em Paris, com a cerimônia de abertura agendada para 15h. Até o dia 8 de setembro, representantes de 185 Comitês Paralímpicos Nacionais ao redor do mundo estarão em busca de medalhas em 22 modalidades – ao todo, mais de 4,4 mil atletas devem competir em território francês.





O Paraná enviará aos Jogos 28 atletas e técnicos – a maior delegação da história do Estado. A delegação paralímpica do Paraná em 2024 supera a de 2020, em Tóquio (25 atletas e técnicos) e a de 2016, no Rio de Janeiro (18 participantes).

Dos 28 paratletas que estarão em Paris neste ano, 20 são bolsistas do programa Geração Olímpica e Paralímpica (GOP) e 13 são apoiados via Proesporte – Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte do Paraná, ambos ofertados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES).





“A expectativa é grande em relação à Paralimpíada”, afirma Clésio Prado, diretor de Fomento e Promoção do Esporte da SEES. “Temos certeza absoluta de que os nossos representantes nos Jogos de Paris vão obter resultados extremamente positivos nesse ambiente que, hoje, é de muita felicidade em relação ao fomento e o incentivo ao esporte do Paraná”

Confira os nomes dos atletas e técnicos paranaenses que estarão representando o Paraná nos Jogos Paralímpicos de Paris:





Adriana Gomes de Azevedo (Canoagem) - GOP/Proesporte

Alan Kleber Basilio (Natação) - Proesporte





Alex Pereira Witkovski (Voleibol Sentado) - GOP/Proesporte

Aline dos Santos Rocha (Atletismo)





Anderson Rodrigues dos Santos (Voleibol Sentado) - GOP

Andre Yamazaki Pereira (Natação) - GOP/Proesporte





Beatriz Carneiro (Natação) - GOP/Proesporte

Bruno Becker (Natação)





Carminha Celestina de Oliveira (Esgrima em Cadeira de Rodas) - GOP/Proesporte

Cassio Lopes do Reis (Futebol de Cegos) - GOP





Debora Carneiro (Natação) - GOP/Proesporte





Edwarda de Oliveira Dias (Voleibol Sentado) - GOP/Proesporte





Igor Alex Tofalini (Canoagem) - GOP





Italo Hauer (Badminton) - GOP/Proesporte





Jady Martins Malavazzi (Ciclismo)





James Walter Lowry Neto (Tiro esportivo) - GOP





Jeferson da Conceição Gonçalves (Futebol de Cegos) - GOP





Juliana Cristina Ferreira da Silva (Tiro com arco)





Lorena Silva Spoladore (Atletismo)





Mari Santilli (Canoagem) - GOP/Proesporte





Miqueias Elias Rodrigues (Canoagem) - GOP





Rodrigo Ferla (Taekwondo) - GOP/Proesporte





Rogerio Junior Xavier - Badminton - GOP





Ronan Nunes Cordeiro (Triathlon Paradesportivo) - GOP/Proesporte





Tiago da Silva (Futebol de Cegos) - GOP





Vinícius Gonçalves Rodrigues (Atletismo)





Vitor Goncalves Tavares (Badminton) - GOP/Proesporte





Vitória Caroline da Silva (Natação)









Confira a programação dos paranaenses nos Jogos Paralímpicos:









28/08 (quarta-feira)





15:00 - Abertura









29/08 (quinta-feira)





04:00 - Tiro com arco W1 feminino (Juliana Silva)





05:00 - Para Taekwondo (técnico Rodrigo Ferla)





07:00 - Vôlei sentado feminino - Brasil x Ruanda (Edwarda Oliveira)





07:30 - Tiro esportivo (técnico James Lowry Neto)





12:00 - Finais Para Taekwondo (técnico Rodrigo Ferla)









30/09 (sexta-feira)





04:30 - Natação 100m Livre masculino S4 (Alan Kleber Basilio)





04:30 - Para Taekwondo (técnico Rodrigo Ferla)





05:52 - Final Atletismo - Salto em distância T11 (Lorena Spoladore)





06:45 - Atletismo - 5000m feminino T54 (Aline dos Santos Rocha)





08:30 - Tiro esportivo (técnico James Lowry Neto)





12:00 - Finais Para Taekwondo (técnico Rodrigo Ferla)





12:44 - Final Natação - 100m Livre masculino S4 (Alan Kleber Basilio)





13:00 - Vôlei Sentado masculino - Brasil x Alemanha (Alex Witkovski e Anderson Santos)





16:46 - Finais Para Taekwondo (técnico Rodrigo Ferla)









31/09 (sábado)





04:00 - Semifinal Tiro com arco W1 feminino (Juliana Silva)





05:00 - Para Taekwondo (técnico Rodrigo Ferla)





05:36 - Final Atletismo - 5000m feminino T54 (Aline dos Santos Rocha)





09:00 - Tiro esportivo (técnico James Lowry Neto)





12:00 - Finais Para Taekwondo (técnico Rodrigo Ferla)





15:00 - Vôlei sentado feminino - Brasil x Canadá (Edwarda Oliveira)









01/09 (domingo)





05:10 - Final Paratriatlo PTS5 (Ronan Cordeiro)





06:24 - Atletismo - 800m feminino T54 (Aline dos Santos Rocha)





06:30 - Tiro esportivo (técnico James Lowry Neto)





07:00 - Vôlei Sentado masculino - Brasil x Irã (Alex Witkovski e Anderson Santos)





10:00 - Final Tiro esportivo (técnico James Lowry Neto)





11:40 - Semifinal Parabadminton SL4 (Rogério Oliveira, técnico Italo Hauer)





11:40 - Semifinal Parabadminton SH6 (Vitor Tavares, técnico Italo Hauer)





12:30 - Final Natação Revezamento 4x100m livre (Beatriz Carneiro, técnico André Yamazaki)





13:30 - Futebol de Cegos - Brasil x Turquia (Cássio Reis, Jeferson Gonçalves e Tiago Paraná)





14:12 - Final Atletismo - 800m feminino T54 (Aline dos Santos Rocha)









02/09 (segunda-feira)





03:30 - Finais Parabadminton (Rogério Oliveira e Vitor Tavares, técnico Italo Hauer)





06:30 - Atletismo - 1500m feminino T54 (Aline dos Santos Rocha)





07:12 - Atletismo - 100m feminino T11 (Lorena Spoladore)





09:00 - Vôlei sentado feminino - Brasil x Eslovênia (Edwarda Oliveira)





11:30 - Finais Parabadminton (Rogério Oliveira e Vitor Tavares, técnico Italo Hauer)





13:19 - Final Natação - 100m peito SB14 feminino (Beatriz Carneiro e Débora Carneiro, técnico André Yamazaki)





14:20 - Semifinal Atletismo - 100m feminino T11 (Lorena Spoladore)





14:38 - Final Atletismo - 100m masculino T63 (Vinicius Rodrigues)





14:41 - Final Natação - 200m livre masculino S2 (Bruno Becker)





15:30 - Futebol de Cegos - Brasil x França (Cássio Reis, Jeferson Gonçalves e Tiago Paraná)









03/09 (terça-feira)





04:30 - Natação - 200m Livre masculino S4 (Alan Kleber Basilio)





07:19 - Final Atletismo - 1500m feminino T54 (Aline dos Santos Rocha)





07:45 - Tiro esportivo (técnico James Lowry Neto)





08:00 - Esgrima em cadeira de rodas - Sabre categoria A feminino (Carmem Oliveira)





12:51 - Final Natação - 200m Livre masculino S4 (Alan Kleber Basilio)





13:00 - Vôlei Sentado masculino - Brasil x Ucrânia (Alex Witkovski e Anderson Santos)





13:30 - Futebol de Cegos - Brasil x China (Cássio Reis, Jeferson Gonçalves e Tiago Paraná)





15:03 - Final 100m feminino T11 (Lorena Spoladore)









04/09 (quarta-feira)





03:00 - Paraciclismo H3 feminino estrada (Jady Malavazzi)





04:00 - Esgrima em cadeira de rodas - Florete categoria A feminino (Carmem Oliveira)





07:30 - Tiro esportivo (técnico James Lowry Neto)





10:00 - Final Tiro esportivo (técnico James Lowry Neto)









05/09 (quinta-feira)





04:30 - Final ciclismo H3 feminino estrada (Jady Malavazzi)





04:30 - Natação 50m livre S8 feminino (Vitória Caroline da Silva)





05:27 - Atletismo - 200m feminino T11 (Lorena Spoladore)





05:00 - Esgrima em cadeira de rodas - Equipe feminina de Florete (Carmem Oliveira)





12:30 - Final Esgrima em cadeira de rodas - Equipe feminina de Florete (Carmem Oliveira)









06/09 (sexta-feira)





04:00 - Esgrima em cadeira de rodas - Espada categoria A feminino (Carmem Oliveira)





04:30 - Natação - 50m Livre masculino S4 (Alan Kleber Basilio)





05:30 - Paracanoagem VL3 200m feminino (Mari Santilli)





05:40 - Paracanoagem KL3 200m masculino (Miquéias Elias Rodrigues)





06:25 - Paracanoagem KL1 200m feminino (Adriana Azevedo)





06:45 - Paracanoagem VL2 200m masculino (Igor Tofalini)





06:55 - Paracanoagem KL3 200m feminino (Mari Santilli)





14:40 - Natação - 50m Livre masculino S4 (Alan Kleber Basilio)





15:42 - Final 4x100m Universal Relay (Lorena Spoladore)









07/09 (sábado)





04:30 - Natação 100m borboleta S8 feminino (Vitória Caroline da Silva)





05:00 - Esgrima em cadeira de rodas - Equipe feminina de Espada (Carmem Oliveira)





05:42 - Final Paracanoagem KL3 200m masculino (Miquéias Elias Rodrigues)





05:49 - Final Paracanoagem VL3 200m feminino (Mari Santilli)





12:30 - Final Esgrima em cadeira de rodas - Equipe feminina de Espada (Carmem Oliveira)





13:07 - Final Natação 100m borboleta S8 feminino (Vitória Caroline da Silva)





14:23 - Final Atletismo - 200m feminino T11 (Lorena Spoladore)









08/09 (domingo)





03:15 - Atletismo - Maratona Feminina T54 (Aline dos Santos Rocha)





05:00 - Final Paracanoagem KL1 200m feminino (Adriana Azevedo)





05:28 - Final Paracanoagem VL2 200m masculino (Igor Tofalini)





05:42 - Final Paracanoagem VL3 200m feminino (Mari Santilli)





16:00 - Cerimônia de Encerramento





GERAÇÃO OLÍMPICA E PARALÍMPICA





Criado pelo Governo do Paraná em 2011, o Geração Olímpica e Paralímpica é considerado o maior programa estadual de incentivo ao esporte na modalidade bolsa-atleta, conforme pesquisa da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e divulgada na Revista Latino-Americana de Estudos Socioculturais do Esporte. Desde então, tem sido uma iniciativa de destaque no fomento e apoio aos talentos esportivos.





Até o final de 2024, o programa terá investido mais de R$ 55 milhões em bolsas financeiras para atletas e técnicos vinculados a instituições paranaenses (federações e escolas), atendendo desde jovens promessas a estrelas de renome internacional. A iniciativa é patrocinada pela Copel desde o início – e de forma exclusiva desde 2013.





O programa abrange, além do pagamento mensal de bolsas financeiras a atletas e técnicos, recursos necessários para a execução e gestão das atividades previstas, confecção de uniformes, material de divulgação e promoção, infraestrutura de logística (hospedagem, alimentação e transporte), programas de treinamento e capacitação, bem como avaliações médicas e laboratoriais dos atletas.





PROESPORTE





Também do Governo do Paraná, o Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte destinou R$ 50 milhões no edital 2024/2025 e mais R$ 50 milhões já anunciados para 2026/2027. Criado em 2013 e regulamentado em 2017, é uma lei de incentivo que permite aos contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a destinação de parte do valor do imposto a recolher para projetos credenciados pela Secretaria de Estado do Esporte.





Desde 2018, ano do primeiro edital, já foram destinados R$ 83 milhões para 577 projetos. “O investimento do Estado no Proesporte era tímido. Quando assumimos proporcionamos um salto nesses valores", diz o secretário estadual do Esporte, Hélio Wirbiski. "O Paraná está cuidando do próximo ciclo olímpico. Esperamos ter em 2028 um terço a mais de atletas do que tivemos nesse ciclo de Paris”.





De acordo com o coordenador do Proesporte, Otávio Vinícius Taguchi, R$ 10 milhões foram destinados a projetos de pessoas com deficiência, atendendo 39 projetos. “O olhar especial para o paradesporto está no Plano de Governo da atual gestão", complementa.