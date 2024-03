Dorival Júnior faz primeira convocação como técnico da seleção brasileira

O técnico Dorival Júnior faz nesta sexta-feira (1º) a sua primeira convocação desde que assumiu o comando da seleção brasileira, no mês passado. A lista com o nome dos jogadores será apresentada a partir das 13h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.







A convocação é para dois amistosos que o Brasil fará neste mês de março. O primeiro confronto será no dia 23 contra a Inglaterra, em Wembley, e o segundo, no dia 26, diante da Espanha, no estádio Santiago Bernabéu.

CONTRA OS EUA





A Federação Norte-Americana de Futebol (U.S. Soccer) anunciou um jogo amistoso contra o Brasil no dia 12 de junho, como parte da preparação para a Copa América, que ocorrerá nos Estados Unidos, a partir de 20 de junho.

De acordo com a assessoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a entidade está finalizando os últimos detalhes para divulgar oficialmente a partida.





"Quando se fala em querer desafiar as melhores equipes do mundo, não há nada melhor do que o Brasil", disse o técnico dos Estados Unidos Gregg Berhalter, na nota da U.S. Soccer.





