Equipe londrinense de rugby abre vagas para atletas iniciantes

O Londrina Rugby está recebendo novos atletas que queiram iniciar nessa modalidade esportiva. O time tem vagas para ambos os sexos, basta ter idade entre 14 e 19 anos, curiosidade e vontade de praticar rugby. Os treinos são realizados duas vezes por semana, no Aterro do Lago Igapó, e a participação será gratuita para os iniciantes. Quem quiser ingressar nessa nova turma, pode preencher o formulário eletrônico.





Quem tiver até 18 anos precisa apresentar uma autorização dos pais ou responsáveis. E, sendo o rugby um esporte coletivo de contato físico intenso, os novos atletas devem preencher uma ficha de anamnese para participar da equipe, além de contar com um seguro de vida.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os treinos da equipe iniciante ocorrem às terças e quintas-feiras, com início às 16h. De acordo com o treinador do Londrina Rugby, William Heckler, não há limite de vagas, e a iniciativa conta com equipamentos disponíveis para dezenas de interessados. “O rugby é um esporte extremamente democrático e aceita todos os biotipos. Sendo assim, não é necessária uma seletiva, pois todos têm espaço”, disse.





Além da nova turma de iniciantes, o Londrina Rugby já conta com os grupos masculinos nas categoria M17 e adulto, que estão disputando o Campeonato Paranaense de Rugby XV masculino e o Brasileiro. “Nessa turma nova, a gente pretende trazer meninos e meninas juntos, até atingirmos o número para dividir o plantel. E, após seis semanas, vamos promover os melhores e mais aptos para a turma de veteranos competitivos”, adiantou o técnico.

Publicidade





Para Heckler, o rugby é um esporte muito desafiador, que demanda muita estratégia e condicionamento físico. Dessa forma, a prática exige dos jovens e adolescentes bastante esforço e dedicação, que depois são recompensados pela oportunidade de competir em todo Brasil e fazer ótimas amizades.





“Faço parte do Londrina Rugby desde a criação, há 23 anos, e estamos muito querendo aumentar nossa base. Por isso, estamos indo até as escolas e grupos de escoteiros, levando o rugby e incentivando para que os jovens conheçam esse esporte extremamente apaixonante”, detalhou Heckler.





Assim como o futebol, o rugby nasceu na Inglaterra e de lá foi difundido para todo o mundo. É extremamente popular em países como Argentina, Nova Zelândia, África do Sul e a própria Inglaterra. A Copa do Mundo de Rugby é um dos maiores eventos esportivos, ficando atrás em audiência apenas da Copa do Mundo de Futebol e das Olimpíadas.





Nesse esporte, os times podem ser formados com 7 ou 15 jogadores em campo. A partida é disputada em um campo de grama, com dois tempos e intervalo. No rugby XV, com 15 jogadores, cada tempo tem duração de 40 minutos; e no Sevens, em que participam sete atletas de cada lado, são dois tempos de sete minutos. “A gente joga essa última modalidade tanto nos Jogos Abertos quanto no Circuito Paranaense. E o Paranaense e o Brasileiro, que a gente também joga, é o XV”, explicou o treinador.