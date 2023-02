FEL pretende reabrir Moringão com novo piso até abril deste ano

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) estipulou um novo prazo para reabrir o ginásio Moringão: o mês de abril.





A reforma, que se arrasta há mais de três anos, deve ser finalmente concluída nos próximos 45 dias. Após a conclusão da troca do telhado, o ginásio aguarda a instalação do novo piso da quadra.



A novela da reforma do ginásio começou em agosto de 2019. Após vários problemas e a necessidade de abertura de um outro edital de licitação, a troca do telhado do Moringão custou aos cofres públicos R$ 7,2 milhões.





O prazo inicial para a entrega das obras era fevereiro de 2020. O último era para janeiro deste ano.

"A reforma do telhado está finalizada, assim como a iluminação, pintura e toda a parte administrativa", informou o presidente da FEL, Marcelo Oguido.





"O piso da quadra já foi comprado e agora estamos aguardando o início da colocação. O piso será um dos melhores do país e pode ser removível quando houver outros eventos no Moringão. O prazo para a empresa concluir a instalação é março e depois temos mais alguns detalhes para fazer e esperamos reabrir o ginásio no início de abril".





