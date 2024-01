Fifa confirma pagamento de pendências e fim de transfer ban, afirma o Londrina EC

O Londrina Esporte Clube anunciou, no início da noite desta segunda-feira (15), que a Fifa (Federação Internacional de Futebol) confirmou a regularização das pendências do clube. Com isso, termina de cair por terra o transfer ban, que impedia registros de novos atletas pelo alviceleste a poucos dias do início do Campeonato Paranaense de Futebol.



“Diante disso, o Clube seguirá atuando para registrar todos os atletas o mais breve possível”, conclui a sucinta nota. A estreia do LEC no Campeonato Paranaense será contra o Operário nesta quinta-feira (18), às 19h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.