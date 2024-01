‘Herança’ da era SM Sports impede Londrina EC de registrar reforços

A parceria do Londrina com a SM Sports foi encerrada há cerca de um mês, porém, o ex-gestor deixou uma ingrata “herança” para ser resolvida pela diretoria executiva do clube e o novo parceiro, a Squadra Sports.





O LEC foi notificado pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) de que está bloqueado no Sistema Gestão Web da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Ou seja, o time está proibido de registrar novos atletas. Isso a dez dias da estreia do Campeonato Paranaense. Em nota, o time se disse “surpreendido” com a informação.





“O bloqueio se deu como punição pelo não cumprimento de decisões em processos movidos por clubes estrangeiros no âmbito da Federação Internacional de Futebol”, destacou.

A decisão se refere a dois atletas que chegaram na equipe em 2021: os volantes Jhonny Lucas e Toni. No caso de Jhonny, ele inicialmente veio por empréstimo do Sint-Truindense, da Bélgica, e depois foi comprado.





O Tubarão estaria devendo cerca de R$ 300 mil ao clube europeu. O atleta acabou vendido no ano seguinte ao Goiás, após 46 jogos pelo time alviceleste, com dois gols.

A outra “bomba” a ser desarmada envolve o camaronês Toni Nang. O Londrina não teria pago uma compensação financeira de aproximadamente R$ 450 mil para o clube de origem dele, já que havia firmado com a equipe paranaense o primeiro contrato profissional fora do país africano, atuando nas categorias de base. Foram somente quatro partidas.





O LEC garantiu que está “tomando todas as medidas necessárias para solucionar o problema e garantir o registro tempestivo dos reforços para a disputa do Paranaense.”

MAIS DOIS QUE CHEGAM





O Tubarão confirmou neste fim de semana mais duas contratações para a temporada 2024. O atacante Calyson, de 30 anos, assinou até o final do Brasileiro da Série C.





O jogador iniciou a carreira no sub-17 do Grêmio, em 2009. Foram cinco anos no time gaúcho, inclusive no profissional. Depois passou por Coritiba, Novo Hamburgo (RS), Inter de Lages (SC), Luverdense (MT), Glória (RS), Sergipe, Atlético Tubarão (SC) e Brasil (RS).





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: