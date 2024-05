13 brasileiros se sagraram campeões nacionais na Europa neste ano; quem são

Em casa, Londrina EC vence o invicto São Bernardo por 2 a 0 na Série C

O Londrina EC venceu, neste domingo (19), por dois a zero, o São Bernardo, time que estava invicto na Série C do Campeonato Brasileiro. A partida, que aconteceu no Estádio do Café, teve gols de Iago Teles e Maurício.