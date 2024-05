Em casa, Londrina EC vence o invicto São Bernardo por 2 a 0 na Série C

O Londrina EC venceu, neste domingo (19), por dois a zero, o São Bernardo, time que estava invicto na Série C do Campeonato Brasileiro. A partida, que aconteceu no Estádio do Café, teve gols de Iago Teles e Maurício.





O Clube entrou em campo com a seguinte escalação:

1 - Arthur Bitencourt

2 - Thiago Ennes

3 - João Maistro

4 - Rayan

6 - Maurício

5 - Tauã

8 - Kadi

10 - Pablo

7 - Henrique

9 - Daniel Amorim

11 - Iago Telles