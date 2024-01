Palmeiras fecha venda de Artur ao Zenit da Russia por R$ 96 milhões

Palmeiras, Zenit, e Paulo Pitombeira - empresário de Artur - chegaram a um acordo pela transferência do atacante para o clube russo.





O alviverde fechou a venda de Artur ao Zenit por 18 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões na cotação atual). Jogador é esperado na Rússia ainda essa semana.

Contrato do atleta no novo clube será de quatro anos. Artur se reapresentou ao Palmeiras na manhã desta segunda (8), mas acordo para saída já estava bem encaminhado.





Negócio é avaliado como positivo por todas as partes envolvidas. Artur virou reserva do Palmeiras no segundo semestre de 2023, e tinha o sonho de jogar na Europa.

O Palmeiras tem direito a 90% do valor da transferência. O Red Bull Bragantino, ex-clube do atacante, fica com os outros 10%.